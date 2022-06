Nowy żłobek w Grodzisku Wielkopolskim. Entliczek Pentliczek działa od miesiąca i czeka na maluchy

Jego właścicielki przyznają otwarcie, że pomysł uruchomienia żłobka narodził się z miłości do dzieci. Emilia Hejnicka i Ilona Kluczek swoje zawodowe życie związały z maluchami. Doświadczenia z poprzednich miejsc pracy postanowiły wykorzystać i stworzyć miejsce, jak same podkreślają, inne od wszystkich.

- Od zawsze kochałyśmy dzieci. Nasza droga zawodowa od lat jest z nimi związana. Pracując razem stwierdziłyśmy, że chcemy otworzyć żłobek, który będzie inny od wszystkich. Ta inność polega na podejściu do dzieci, z którymi budujemy więzi i relacje, zapewniając im bezpieczeństwo emocjonalne i stawiając na ich rozwój - mówią właścicielki żłobka "Entliczek Pentliczek" w Grodzisku Wielkopolskim.

Obiekt powstał przy ulicy Łyżwiarskiej. Spokojna okolica, z dala od miejskiego zgiełku, sprzyja dzieciom. Placówka działa od połowy maja tego roku. Uczęszcza do niej 15 dzieci. Wraz z początkiem września liczba podopiecznych zwiększy się. W sumie w żłobku dostępne są 32 miejsca. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Oznacza to tyle, że dziecko może dołączyć do grupy w dowolnym momencie. Proces ten poprzedzony jest zajęciami adaptacyjnymi, podczas których maluch poznaje opiekunki i pozostałe dzieci. Rodzice mają z kolei okazję zapoznać się z metodami pracy, które obowiązują w żłobku.