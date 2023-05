Obywatelskie zatrzymanie. Kierowca był tak pijany, że nie było z nim kontaktu

Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie alkomatem wskazało, że w organizmie kierowcy były 4 promile alkoholu! Co więcej, mieszkaniec powiatu grodziskiego wsiadł „za kółko” pomimo cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami.

Do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy doszło we wtorek, 16 maja, na ulicy Ogrodowej w Wielichowie.

- mówi sierż. Krystian Kawala.

Funkcjonariusze grodziskiej policji dziękują za wzorową reakcję mieszkańcom, którzy nie dopuścili do tego, by kompletnie pijany mężczyzna dalej prowadził auto. Mundurowi przypominają, że odpowiedzialny kierowca to przede wszystkim trzeźwy kierowca.

- Nie możemy zapominać, że jazda pod wpływem alkoholu to ogromne niebezpieczeństwo nie tylko dla osoby, która siedzi za kółkiem, ale dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego

- dodaje sierż. Kawala.