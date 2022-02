Odbędzie się Charytatywny Bieg po Szansę dla Eli

Życie Eli Olszewskiej rozpadło się w kwietniu 2021. Doznała pęknięcia tętniaka i przeszła bardzo poważną operację mózgu. W szpitalu dostała poważnego zapalenia płuc, co uniemożliwiało jej samodzielne oddychanie. Przez bardzo długi czas przebywała pod respiratorem. Po długiej hospitalizacji wróciła do domu.

Kolejnym krokiem jest walka o powrót do sprawności

Pani Ela jest całkowicie sparaliżowana. Nie jest wstanie się poruszać. Nie mówi. Do dnia tragedii zawsze udzielała się charytatywnie, służyła pomocą zarówno bliskim, jak i osobom potrzebującym. Teraz sama jest w potrzebie. By mogła wrócić do sprawności, potrzebne są środki niezbędne do zapewnienia jej rehabilitacji oraz zakupu potrzebnego sprzętu.