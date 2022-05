Oddział chirurgiczny w grodziskim szpitalu zostaje zamknięty na trzy miesiące! Powodem brak kadry lekarskiej

We wtorek, 31 maja, do domów wypisywani są ostatni pacjenci, którzy leczeni byli na oddziale chirurgicznym grodziskiego szpitala.

- Za zgodą wojewody wielkopolskiego i WOW NFZ, praca oddziału chirurgicznego w SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim zostaje czasowo zawieszona - poinformowała dyrektor lecznicy, Halina Sroczyńska.

Dla pacjentów oznacza to jedno - pomocy trzeba szukać w ościennych szpitalach w Kościanie, Wolsztynie czy Nowym Tomyślu. W Grodzisku chirurgia nie będzie funkcjonować od 1 czerwca do końca sierpnia. Poradnia chirurgiczna pracuje bez zmian i jest dostępna od poniedziałku do piątku.

Jak wyjaśnia dyrektor Halina Sroczyńska, sytuacja jest bardzo trudna i nie udało się zapewnić ciągłości dyżurów lekarzy. Jest ich po prostu za mało. Wszystkie zaplanowane zabiegi, jak zapewnia nasza rozmówczyni, przełożono na późniejsze terminy.