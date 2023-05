Oficjalne oddanie do użytku kolejnych inwestycji drogowych w powiecie grodziskim

We wtorek, 23 maja, oficjalnie oddano do użytku trzy inwestycje drogowe w powiecie grodziskim. Przebudowano dwa odcinki drogi powiatowej Parzęczewo – Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu oraz odcinek drogi Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy. Remonty, których całkowita wartość to ponad 12 milionów złotych, były współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W oficjalnym otwarciu zmodernizowanych dróg uczestniczyli: wojewoda Michał Zieliński, przedstawiciele samorządu powiatu grodziskiego, samorządów gmin Wielichowo i Kamieniec oraz pozostali zaproszeni goście, wśród których znaleźli się między innymi wykonawcy inwestycji.

Wartość oddanych do użytku inwestycji to ponad 12 mln złotych, z czego dofinansowanie ze środków rządowych wyniosło: 9 720 767,79 zł, środki powiatu grodziskiego - 1 358 573,96 zł, środki gminy Wielichowo - 993 405,70 zł, a środki Gminy Kamieniec - 365 168,23 zł.