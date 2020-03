Ojczym miał molestować 15-letnią dziewczynkę!

Dramat miał się rozegrać za drzwiami jednego z domów na terenie powiatu nowotomyskiego. To tam miało dojść do molestowania seksualnego nastolatki. Informacje, do których dotarliśmy, potwierdza rzecznik prasowy poznańskiej Prokuratury Okręgowej.

Został aresztowany

Jak wyjaśnia prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, w związku ze sprawą zatrzymany został 48-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu nowotomyskiego. Jak mówi nasz rozmówca, zatrzymany miał doprowadzić 15-letnią dziewczynkę, swoją pasierbicę, do poddania się innym czynnościom seksualnym. - Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na okres trzech miesięcy - przekazał nam prokurator Łukasz Wawrzyniak. Na dalsze ustalenia śledztwa będzie czekał zatem w areszcie.

Śledczy, mając na uwadze dobro 15-latki oraz prowadzonego przez prokuraturę się śledztwa, dlatego też nie zdradzają bliższych szczegółów.Grozić mu może do 12 lat pozbawienia wolności Mężczyźnie postawiono zarzuty. Odpowie przed sądem za doprowadzenie nieletniej do tzw. innej czynności seksualnej. Zgodnie z kodeksem karnym, czyn taki podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.