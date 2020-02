Pasażer pociągu odwieziony do szpitala. Był w masce i kaszlał

W piątek wieczorem na dworzec w Lesznie wezwano policję, pogotowie i Sanepid. Alarm wywołał pasażer w masce, który przyjechał do Leszna z wakacji na Bali. Został zabrany do szpitala, ale zwolniono go do domu po badaniach. Przejdzie jednak 14 dniową kwarantannę.