Osobowość Roku 2019: Zagłosuj na osoby, które wyróżniły się w kulturze, nauce, dobroczynności, polityce i biznesie

Głosami mieszkańców w każdym powiecie zostaną przyznane tytuły OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 w kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

W wielkim plebiscycie OSOBOWOŚĆ ROKU 2019, który w województwie wielkopolskim prowadzi „Głos Wielkopolski”, zaszczytne tytuły zostaną przyznane głosami mieszkańców naszego regionu. Kandydatów do wyróżnienia nominowała kapituła naszej redakcji pod przewodnictwem redaktora naczelnego Adama Pawłowskiego. Swoje kandydatury zgłaszać mogli także nasi Czytelnicy. W galerii prezentujemy liderów poszczególnych kategorii w powiecie grodziskim i nowotomyskim, którzy zajmują pierwsze miejsca. Dziś pokazujemy również tych, którzy w głosowaniu zajmują drugie i trzecie miejsca. A co mówią nasi kandydaci? - Nominacja w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego „Osobowość Roku” była dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Bardzo miłym zaskoczeniem - za co z całego serca dziękuję. Pomaganie innym jest wspaniałą inicjatywą, tym bardziej, kiedy można pomagać słabszym i bezbronnym - a takie właśnie są zwierzęta, które dają z siebie wszystko zupełnie bezinteresownie, ale niestety nie zawsze dostają w zamian tego, na co tak naprawdę zasługują. Stąd też właśnie wzięła się inicjatywa zorganizowania imprezy charytatywnej dla zwierząt. Cieszę się, że tak wielu grodziszczan i nie tylko wsparło naszą akcję. Widząc tak ogromne zainteresowanie wiem, że była to dobra decyzja. Myślę też, że była to pierwsza, ale na pewno nie ostatnia taka akcja- podkreśla Patryk Marciniak, nominowany w kategorii Działalność Charytatywna w powiecie grodziskim.

Tydzień przyniósł nieco zmian w powiecie nowotomyskim. Liderem kategorii Polityka, Samorządność i Społeczność Lokalna został zgłoszony przez mieszkańców Tomasz Matusia: - Wiadomość o nominacji do tytułu Osobowość Roku niezmiernie mnie ucieszyła. Jest to jednak przede wszystkim docenienie działań wszystkich osób, z którymi mam przyjemność na co dzień współpracować, czyli mieszkańców Borui Nowej, Borui Kościelnej czy Cichej Góry oraz piłkarzy i działaczy Borusji Borui Kościelnej - usłyszeliśmy. Na drugim miejscu jest sołtys Sękowa Piotr Protas. Różnice między kandydatami są niewielkie. W kategorii Biznes na pozycję lidera wskoczył inny mieszkaniec Borui Nowej - Piotr Całus, który wyprzedza niedawno zgłoszoną do plebiscytu Karolinę Świergiel. Liderzy nie zmienili się za to w kategoriach Kultura - gdzie nadal - już ze sporą przewagą nad drugą Renatą Knop, prowadzi fotograf Wojciech Teleszyński. Z kolei w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna zdecydowaną liderką jest Dorota Woźniak z Jastrzębska Starego. Drugie miejsce zajmuje obecnie Hieronim Włodarczyk z Posadówka.

Dodać również warto, że dość dobrze radzi sobie w kategorii Nauka młody nowotomyślanin - Karol Masztalerz. Młody człowiek zajmuje w tej jedynej wojewódzkiej kategorii wysokie ósme miejsce. Dodać tu warto, że to jedyny nastolatek w zestawieniu, w którym przeważają kandydaci z doktorskimi lub profesorskimi tytułami naukowymi. Tym bardziej zachęcamy do wsparcia młodego odkrywcy. Głosowanie w miastach i powiatach w pierwszym etapie plebiscytu będzie trwało do środy, 12 lutego do godz. 21.30. Zwycięzcy awansują do wojewódzkiego finału, który rozpocznie się w piątek, 14 lutego i potrwa do środy, 26 lutego. Dwa dni później, w piątek, 28 lutego rozpocznie się ogólnopolskich finał. Jego zwycięzców poznamy w środę, 11 marca.W marcu odbędzie wojewódzka gala, na którą zostaną zaproszeni wszyscy laureaci z miast i powiatów. Na scenie otrzymają piękne statuetki, dyplomy i nagrody. Galę uświetnią też występy wybranych laureatów w kategorii Kultura.

