Ośrodek dla bezdomnych w potrzebie. Zróbmy sobie test na człowieczeństwo

W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Błońsku pilnie muszą pojawić się kontenery mieszkalne, które pozwolą zamieszkać w ośrodku nowym podopiecznym. - Sytuacja jest trudna. Mamy nowe osoby bezdomne, które trafiają do nas, bo straciły pracę. Musimy ich ratować, jesteśmy jednym z nielicznych schronisk w Polsce, które świadczy usługi opiekuńcze. 90 procent naszych podopiecznych to ludzie ciężko chorzy, po amputacjach, paraliżach, chorobach sercowych, które wymagają stałej opieki. Teraz przyjmujemy również osoby z kwarantanny, które muszą być całkowicie izolowane. Nie możemy ryzykować ewentualnym zakażeniem pozostałych osób przebywających pod naszą opieką- wyjaśnia prezes Stowarzyszenia „Dom Pomocna Dłoń”, Andrzej Hercog.

W Polsce brakuje mieszkań, w których ludzie bezdomni, rokujący na powrót do społeczeństwa, mogliby funkcjonować i wyjść z powodzeniem ze stanu bezdomności. Z pomocą przychodzi im „Dom Pomocna Dłoń”, ale teraz to oni potrzebują naszego wsparcia.

Ośrodek musi zwiększyć liczbę miejsc dla osób bezdomnych, które przed przyjęciem do schronisk muszą odbyć kwarantannę. - Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach jedna z poznańskich firm dostarczy nam cztery kontenery mieszkalne. Niestety nie posiadają one zaplecza sanitarnego, które jest niezbędne do zamieszkania podopiecznych. Koszt zakupu kontenera sanitarnego to kilkanaście tysięcy i nie damy rady zrobić tego samodzielnie- podkreśla.

Sytuacja w placówkach dla osób bezdomnych jest naprawdę dramatyczna. Tylko w Błońsku przebywa już ponad 100 osób. Uruchomione zostały wszystkie dostępne miejsca, ale wciąż ich brakuje.

- Nowe osoby, które znalazły się w kryzysie bezdomności muszą być czasowo odizolowane od pozostałych mieszkańców, których nie można narażać na kontakt z nowo przyjętymi osobami, gdyż może się wśród nich znaleźć osoba zarażona. Te osoby nie mogą więc korzystać z sanitariatów, które posiadamy w swoich budynkach. Wiele osób znalazło się bez dachu nad głową, gdyż po wybuchu pandemii stracili pracę, wynajmowane mieszkanie czy pokój. Jest to czas, w którym powinniśmy pomóc wszystkim, którzy tego potrzebują, nie oceniając ich życia, nie zastanawiając się skąd pochodzą- apeluje Andrzej Hercog.