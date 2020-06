Ostatnie dni kampanii. Duda leci do USA, Trzaskowski wrócił do Warszawy po ulewach i kontynuuje objazd po Polsce

To już pewne – w środę prezydenci Duda i Trump poinformują o zwiększeniu obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Według informacji „Dziennika Gazety Prawnej”, do Polski zostanie skierowane dwukrotnie więcej żołnierzy, niż pierwotnie planowano – w sumie około dwóch tysięcy. Mają oni mieć do dyspozycji około 30 samolotów F-16, które dotychczas stacjonowały w Niemczech oraz pięć samolotów transportowych C-130 Hercules. Plan budowy „Fort Trump” zakłada także przeniesienie do naszego kraju Dowództwa V Korpusu US Army z Kentucky. Jak zauważa „DGP”, amerykańscy żołnierze będą objęci szerokim immunitetem, który daleko wykracza poza zasady obowiązujące np. w Niemczech czy Japonii, gdzie również stacjonują siły USA. Nie są znane szczegóły finansowania stworzenia „Fort Trump”, ale wiadomo, że wkład Polski będzie znaczny.

Jak pokazują sondaże, Andrzej Duda pozostaje liderem w wyścigu o fotel prezydenta, ale nie ma szans na zwycięstwo w pierwszej turze. Różnica pomiędzy Dudą, a jego najgroźniejszym rywalem, czyli Rafałem Trzaskowskim wynosi ok. 10 punktów procentowych, ale topnieje do ok. 1-2 p.p. w drugiej turze. Co ciekawe, jak wynika z sondażu Pollster dla TVP, gdyby do drugiej tury wszedł Szymon Hołownia (trzeci w sondażach), to urzędujący prezydent przegrałby wybory.

We wtorek sztaby PiS i KO zaprezentowały spoty, które przedstawiają Trzaskowskiego i Dudę jako niewiarygodnych. PiS zestawił sprzeczne wypowiedzi Trzaskowskiego dotyczące ważnych sprawach, takich jak wiek emerytalny czy program 500 plus. Ruszyła też strona rafalnieklam.pl. Z kolei KO wytyka prezydentowi niespełnione obietnice (m.in. pomoc dla frankowiczów czy obniżenie VAT do 22 proc.).