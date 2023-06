Otwarcie nowego oddziału grodziskiego szpitala. Zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny przyjmie pierwszych pacjentów na początku lipca

Starosta Mariusz Zgaiński od samego początku podkreślał, że zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny to inwestycja, która ze względu na sytuację demograficzną powiatu jest niezwykle potrzebna, a w kolejnych latach jej znacznie jeszcze wzrośnie. Oddział dysponuje 35 łóżkami. Od 1 lipca uruchomionych zostanie ich 21. Starosta podczas swojego wystąpienia dziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w budowę zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego. Jak podkreślał, ma to być miejsce przyjazne pacjentom, z pełnym wymaganym zapleczem rehabilitacji fizycznej i społecznej.

Przypomnijmy, że powiat pozyskał na budowę nowego oddziału dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 mln złotych, a całkowity koszt zadania to ok. 9,5 mln zł.

W nowym oddziale szpitala pomoc mają znaleźć pacjenci, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale jednocześnie nie są samodzielni ze względu na stan zdrowia. To między innymi osoby po operacjach, przewlekle chore lub z niepełnosprawnościami. Personel zakładu mają stanowić lekarze specjaliści, pielęgniarki, psycholodzy, terapeuci, rehabilitanci i dietetycy.

- Mam nadzieję, że będziemy w stanie odwdzięczyć się państwu jako szpitalowi i lokalnej społeczności za to, że udźwignęliście ten ciężar i bardzo serdecznie za to dziękuję

- Robimy wszystko, żeby opieka dla pacjentów była zapewniona. Pierwsze kroki są zawsze trudne. W sobotę i niedzielę będziemy sukcesywnie przyjmować pierwszych pacjentów. Dla nas też to jest nowość, będziemy mierzyć się z problemami, które musimy poznać

Jak wyjaśnia Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby trafić do ZOL niezbędnych jest kilka dokumentów. Na leczenie kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Potrzebna jest także kwalifikacja pacjenta według skali Barthel (nie może w niej uzyskać więcej niż 40 punktów). To narzędzie, które ocenia stan chorego pod kątem jego codziennej samodzielności, czyli spożywania posiłków, siadania, przemieszczania się, ubierania, utrzymywana higieny i kontrolowania potrzeb fizjologicznych. Wymagana jest również zgoda pacjenta oraz dokumenty, które stwierdzają wysokość jego miesięcznego dochodu (może to być np. decyzja o przyznaniu emerytury lub renty).

Ten ostatni dokument jest potrzebny, ponieważ pobyt w ZOL jest dla pacjenta częściowo odpłatny. NFZ finansuje opiekę medyczną – w tym opiekę specjalistów, niezbędne badania, leki czy wyroby medyczne. Z dochodu pacjenta jest natomiast pobierane 70 proc. jego wysokości, przede wszystkim na poczet wyżywienia i zakwaterowania.