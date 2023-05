Pani Helena Lajsner świętowała jubileusz 90. urodzin. Życzymy dużo zdrowia!

Jubileusz 90. urodzin pani Helena Lajsner, mieszkanka Wielichowa, obchodziła w niedzielę, 7 maja. Z tej okazji jubilatkę odwiedziła delegacja wielichowskiego ratusza. Burmistrz Honorata Kozłowska oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Lucyna Zajdowicz, złożyły na ręce pani Heleny najlepsze życzenia, okolicznościowy bukiet kwiatów i słodki upominek.

Jubilatka nie kryła wzruszenia i bardzo cieszyła się z otrzymanych życzeń. Jak informuje Urząd Miejski w Wielichowie, pani Helena otoczona jest wspaniałą opieką i miłością rodziny. Mimo osiągniętego godnego wieku, cieszy się dobrym samopoczuciem i pogodnym podejściem do całego świata.

Do serdecznych życzeń dołączymy się i my! Mamy nadzieję, że dobre zdrowie i optymizm towarzyszyć będą seniorce każdego dnia! Pani Helenie życzymy pogody ducha oraz wszystkiego co najpiękniejsze! Wszystkiego najlepszego!