Pani Helena Wyrwa z Kąkolewa obchodzi dziś setne urodziny. Jest najstarszą mieszkanką gminy Grodzisk

Obchody setnych urodzin Szanownej Jubilatki Heleny Wyrwy miały wyglądać całkiem inaczej. Do uroczystego przyjęcia od kilku miesięcy przygotowywała się najmłodsza córka Jolanta, która na co dzień z wielkim oddaniem opiekuje się swoją mamą. Plany te pokrzyżowała epidemia koronawirusa, co nie oznacza, że z tej wyjątkowej okazji o swojej mamie, babci, prababci i praprababci nie pamiętała rodzina, łącząc się we wspólnych życzeniach obecnością i myślami podczas mszy urodzinowej. Pamiętała o najstarszej mieszkance Kąkolewa społeczność wioski, która także zamówiła nabożeństwo. Życzenia przekazały władze gminy Grodzisk.

Dla pani Heleny, która w swoim życiu przeżyła i wojnę i trudne czasy powojenne, transformację i tyle innych wydarzeń, te gesty bliskości liczą się najbardziej. Choć dolegliwości nie pozwalają Jubilatce na aktywność zawsze dobrze wie, kto ją odwiedził, jakie życzenia złożył i zapewnia wszystkich o modlitwie.