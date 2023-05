Pani Kazimiera Dobroń świętowała jubileusz 90. urodzin. Wszystkiego najlepszego!

Jubileusz 90. urodzin jest wyjątkowy. Z tak szczególnej okazji panią Kazimierę Dobroń, mieszkankę Grodziska Wielkopolskiego, odwiedziła delegacja grodziskiego ratusza.

Burmistrz Piotr Hojan i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Maik złożyli Jubilatce najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, dużo uśmiechu oraz radości i szczęścia płynących z przebywania wśród najbliższych. Pani Kazimiera otrzymała również okolicznościowy bukiet kwiatów i słodki upominek.

Do serdecznych życzeń dołączymy się i my! Mamy nadzieję, że dobre zdrowie i optymizm towarzyszyć będą Jubilatce każdego dnia! Pani Kazimiero, życzymy pogody ducha oraz wszystkiego co najpiękniejsze! Wszystkiego najlepszego!