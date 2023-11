Pani Maria Rzepa ze Słocina świętowała 95. urodziny!

Do grona zaszczytnych jubilatów, którym przyszło doczekać tak pięknego wieku, w piątek 3 listopada, dołączyła pani Maria Rzepa ze Słocina. W dniu urodzin Jubilatkę z życzeniami odwiedzili burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Maik oraz sołtys Słocina Katarzyna Lusina. Goście złożyli pani Marii najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim zdrowia, pogody ducha i dużo pomyślności oraz przekazali okolicznościowe bukiety kwiatów.

Do życzeń dołączamy się i my! Pani Mario, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, dużo uśmiechu oraz radości płynącej z przebywania wśród najbliższych. Życzymy pogody ducha oraz wszystkiego co najpiękniejsze! Wszystkiego najlepszego!