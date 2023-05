Pani Marta Ksiąg świętowała 95. urodziny. Życzymy dużo zdrowia!

W środę, 17 maja, pani Marta Ksiąg, mieszkanka Kąkolewa w gminie Grodzisk Wielkopolski świętowała jubileusz 95. urodzin. Z tak szczególnej okazji panią Martę odwiedziła delegacja grodziskiego ratusza.

Burmistrz Piotr Hojan, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Maik oraz sołtys Kąkolewa, Bronisław Herzog złożyli Jubilatce najserdeczniejsze życzenia, by pogoda ducha towarzyszyła jej każdego dnia, a dobre zdrowie pozwoliło cieszyć się każdą chwilą. Pani Marta otrzymała również okolicznościowy bukiet kwiatów i słodki upominek.

Do życzeń dołączamy się i my! Pani Marto, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, dużo uśmiechu oraz radości płynącej z przebywania wśród najbliższych. Życzymy pogody ducha oraz wszystkiego co najpiękniejsze! Wszystkiego najlepszego!