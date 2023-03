Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zdroju wspólnie świętowały Dzień Kobiet

Dziś Dzień Kobiet to przede wszystkim okazja, by najbliższym paniom sprawić miły gest - obdarować je życzeniami, dobrym słowem czy prezentami. To też okazja, by panie spędziły czas we własnym gronie, świetnie się przy tym bawiąc.

Mieszkanki Zdroju spotkały się z okazji swojego święta w sobotę, 18 marca. Na uroczystość z okazji Dnia Kobiet zaprosiło Koło Gospodyń Wiejskich. Wszystkie panie powitała przewodnicząca KGW Janina Kopańska, która złożyła najserdeczniejsze życzenia.

Kilka ciepłych słów skierował do obecnych w sali pań również zastępca burmistrza Marcin Brudło, który na ręce przewodniczącej koła złożył też okolicznościowy bukiet kwiatów i przekazał słodkie upominki dla pań. O mieszkankach Zdroju pamiętał także sołtys Łukasz Mendel, który złożył paniom życzenia i wręczył im drobne upominki.