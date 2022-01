Pędzili w zabudowanym, teraz pochodzą pieszo. Kierowcy stracili prawo jazdy

Policjanci regularnie kontrolują, czy kierowcy przestrzegają przepisów drogowych. W tym tygodniu mundurowi nałożyli kolejne mandaty. I to wysokie, bo od tego roku obowiązuje nowy taryfikator.

- Kolejni kierowcy wykazali się nieodpowiedzialnością i brakiem wyobraźni, za co przyszło im pożegnać się z uprawnieniami do kierowania na okres 3 miesięcy. W Śniatach policjanci z ogniwa ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej dwóch kierowców, którzy w terenie zabudowanym przekraczali prędkość o ponad 100 procent - relacjonuje komisarz Kamil Sikorski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.