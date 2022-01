"Piaskarki nie było praktycznie przez cały tydzień, a droga była skuta lodem". Firma transportowa twierdzi, że nie może normalnie pracować

"Piaskarki nie było praktycznie przez cały tydzień, a droga była skuta lodem"

- Prowadzimy firmę transportową, a droga powiatowa Jabłonna-Rakoniewice jest naszym jedynym łącznikiem z drogą krajową 32 i autostradą. Od lat monitorujemy i informujemy o tym, że droga jest zaniedbana. I nie chodzi tu o brak remontów, tylko o okres zimowy. O ile w poprzednich latach nie było żadnych zdarzeń, które generowałyby wielkie koszty, o tyle tej zimy jest zdecydowanie gorzej - przyznaje Łukasz Zych z firmy Kucera Logistics Group.

Tylko w ostatnim czasie doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń na oblodzonej drodze. I chociaż firma interweniowała i telefonowała do Powiatowego Zarządu Dróg, jak twierdzi, na niewiele się to zdało.