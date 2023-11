W 2019 roku Grodzisk Wielkopolskim przyłączył się do coraz popularniejszej w Europie akcji mającej zapobiegać marnowaniu żywności i zachęcać do dzielenia się nią z potrzebującymi. W mieście uruchomiono jadłodzielnię, do której można przynieść produkty spożywcze, których sami nie jesteśmy w stanie zagospodarować np. przetwory, pieczywo, makaron. W tym miejscu możemy pozostawić niespożytkowaną, a wciąż zdatną do zjedzenia żywność, a chętni, mogą się nią poczęstować. Ważne, żebyśmy dzielili się tym, czym podzielilibyśmy się z najbliższymi nam osobami. Nie należy zostawiać tam produktów napoczętych czy przeterminowanych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej numer 1 imienia Polskich Olimpijczyków zauważyli, że grodziska jadłodzielnia bardzo często stoi pusta. I postanowili to zmienić. Młodsza grupa wolontariuszy własnoręcznie przygotowała plakaty, które przypominają o istnieniu tego miejsca. Ich starsi koledzy powiesili je w różnych punktach miasta, by dotarły do jak największej liczby osób.