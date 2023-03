Piękny jubileusz! Pani Łucja Antkowiak świętowała 90. urodziny!

Pani Łucja Antkowiak z Cykowa skończyła 90 lat. Z okazji tak niecodziennego jubileuszu wizytę z najlepszymi życzeniami pani Łucji złożył w czwartek, 16 marca, wójt gminy Kamieniec Piotr Halasz.

Jubilatka otrzymała list gratulacyjny, urodzinowy upominek oraz najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności na kolejne lata życia.

Jak informuje Urząd Gminy w Kamieńcu, pani Łucja wspólnie z mężem wychowała pięciu synów i córkę. Doczekała się siedemnaściorga wnuków i osiemnaściorga prawnuków! Przez jedenaście lat pracowała jako opiekunka dzieci w Szkole Podstawowej w Karczewie.

Do serdecznych życzeń dołączymy się i my! Mamy nadzieję, że dobre zdrowie i optymizm towarzyszyć będą seniorce każdego dnia! Pani Łucji życzymy pogody ducha oraz wszystkiego co najpiękniejsze!