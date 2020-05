Pijany kierowca potrącił policjanta i chciał uciekać. Mężczyznę czekają surowe konsekwencje

Do zdarzenia doszło 10 maja około godziny 21. Grodziscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kierowcy poruszającego się samochodem osobowym marki volkswagen passat, który najprawdopodobniej jest pijany. Policjanci patrolując ulice Rostarzewa w gminie Rakoniewice zauważyli pojazd odpowiadający rysopisowi.

Funkcjonariusze natychmiast wezwali kierowcę do zatrzymania pojazdu. Mężczyzna zatrzymał się, a kiedy podszedł do niego policjant postanowił uciekać. Kierowca volkswagena potrącił policjanta chcąc odjechać z miejsca kontroli. Odpowiednio ustawiony radiowóz przez innych funkcjonariuszy skutecznie odcinał drogę kierowcy pozbawiając go jednocześnie możliwości dalszej ucieczki. Policjant mimo odniesionych obrażeń zdołał w ostatniej chwili wyciągnąć kluczyki ze stacyjki i unieruchomić pojazd.

- W trakcie zatrzymania policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci chwytów obezwładniających oraz kajdanek założonych na ręce trzymane z tyłu. Nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy tylko potwierdziło zgłoszenie, jak również przypuszczenia interweniujących funkcjonariuszy. Badanie alkomatem wykazało, że 34-letni mieszkaniec gminy Rakoniewice miał ponad 3,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - relacjonuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, kom. Kamil Sikorski.

Kodeks karny przewiduje, że kierowanie w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej policjanta również grozi kara więzienia na okres nawet do lat 3.