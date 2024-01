Pizzerie, które warto odwiedzić w Grodzisku Wielkopolskim. To są polecane miejsca w styczniu 2024

Pizza neapolitańska robiona jest z wyrośniętego, leżakującego ciasta. Proces ten trwa od 24 do 48 godzin. Do jego wyrobienia potrzeba wody, mąki, niewielkiej ilości drożdży. Formowanie placków odbywa się w taki sposób, żeby wypchnąć powietrze na boki, przez co po wypieku są one bardziej puszyste. Przy wyrabianiu należy pamiętać, by grubość ciasta nie przekraczała 3 mm. Wypiek trwa 60-90 sekund, odbywa się on w specjalnym piecu, w temperaturze przekraczającej 450 stopni.

Historia pizzy ma swoje początki w Neapolu i sięga XVIII wieku. Wtedy powstały pierwsze pizzerie, powszechnie dostępne, w których serwowano płaskie, drożdżowe placki z sosem pomidorowym, serem i ziołami. Danie to szczególnie przypadło do gustu królowi Ferdynandowi I, który jeszcze bardziej je spopularyzował. Jego następca wprowadził przysmak na dwór.

Zgodnie z legendą pizza Margherita związana jest z imieniem królowej Małgorzaty Sabaudzkiej. W 1889 roku jeden z szefów kuchni podał jej nowość, pizzę z mozzarellą. Spodobała się królowej i od tej pory zaczęto ją tak nazywać.

Moda na ten przysmak obecna była jedynie w granicach Neapolu. Jednak pod koniec XIX wieku rozwinęła się migracja zarobkowa do Ameryki, robotnicy przenieśli ją również za ocean. Pierwsza pizzeria w Nowym Jorku została otwarta w 1905 roku. W innych regionach Włoch do mody pizza wkroczyła dopiero po II wojnie światowej. To właśnie stamtąd w 1974 roku przywieziono pomysł na otwarcie pierwszej pizzerii w Polsce.

