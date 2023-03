Planowane wyłączenia prądu w powiecie grodziskim. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

Planowane wyłączenia prądu w Grodzisku i okolicy. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Poniżej wykaz miejscowości, ulic oraz godzin.

28 marca 2023 r. w godz. 09:00 - 13:00

Grodzisk Wielkopolski, ul. Bukowska od nr 99 do nr 101, 110, 114, ul. Wierzbowa 6, 10, 12, ul. Leśna cała, ul. Wspólna cała, ul. Mikołajczyka 14, 16, 16A, 20, 22, 24, 63, 65, ujęcie wody, al. Leśna 63, ul. Bukowska skup złomu, ul. Wesoła 2, od nr 16 do nr 22, lagro, Auto-ler Sp. z o.o., ul. Rolna 15, 19, 20, 21, 23, 24, 28, betoniarnia, ferma lisów, działki nr 10/2, 3139/5, 3139/7, 3140/1, 3140/3, od nr 3102/9 do nr 3102/18, 3072/9, 3064/1, 3073/1, 3073/3, 3131, 209/2, 3149/1, budynek Hunters przy ul. Bukowskiej, MATBUD SYSTEMY PPOŻ, Przedsiębiorstwo handlowo usługowe Grzegorz Ciorga, MARBUD, BOSSY.