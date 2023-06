Planowane wyłączenia prądu w powiecie grodziskim. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

Planowane wyłączenia prądu w Grodzisku i okolicy. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Poniżej wykaz miejscowości, ulic oraz godzin.

12 czerwca 2023 r. w godz. 08:00 - 14:00

Wielichowo, ul. Rakoniewicka 31, 33, 35, 37, 39, 41, ul. Dębska 33, 35, 37, 39, 41, POLKOMTEL infrastruktura Sp. z o.o., stacja bazowa "CENTERTEL" Orange Polska, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Wielichowo, Masarnia GS przy ul. Rakoniewickiej, działki nr 577.

Miejscowość Wielichowo-Wieś ul. Dębska 41, ul. Krótka działka nr 577.

13 czerwca 2023 r. w godz. 08:00 - 14:00

Wielichowo, ul. Dębska od nr 2 do nr 14 parzyste, 15, ul. Rakoniewicka od nr 19 do nr 29 nieparzyste, od nr 14 do nr 28 parzyste, ul. Młyńska 3, 13, sklep Dino przy ul. Rakoniewickiej, Bosh Service Florek, stacja benzynowa przy ul. Rakoniewickiej, Restauracja Motel Sylwerster Misiorny, Wielpol Export-Import, Auto Naprawa SKP.