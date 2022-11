Poczuj magię świąt! Spotkania z Mikołajem i świąteczne jarmarki rozpoczną się już w najbliższy weekend!

W najbliższe weekendy w wielu miejscowościach naszego powiatu będzie można cieszyć się mikołajkowymi i przedświątecznymi atrakcjami. Każdy miłośnik świątecznej atmosfery znajdzie coś dla siebie!

Gmina Rakoniewice:

Już w najbliższą niedzielę, 4 grudnia, w Rakoniewicach odbędzie się mikołajkowe spotkanie dla dzieci. W godzinach od 15 do 18, w hali w Rakoniewicach, czekać na was będzie święty Mikołaj oraz mnóstwo atrakcji. Zabawy i tańce, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, dmuchańce, fotobudka oraz wiele, wiele innych.

Gmina Wielichowo:

Tego samego dnia święty Mikołaj zawita także do Wielichowa! Spotkać go będzie można na rynku, gdzie od godziny 16 czekać na was będzie świąteczny zawrót głowy. Stoiska z rękodziełem, występy dzieci z sekcji artystycznych z Centrum Kultury w Wielichowie, uroczyste odpalenie świątecznych iluminacji oraz pokaz ognia. Zapewniamy, że warto się tam wybrać!