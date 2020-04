Pod miejscowym sklepem zrobili imprezę zakrapianą alkoholem. Zostali ukarani przez policjantów

W czwartek, 2 kwietnia, około godziny 19:30 policjanci otrzymali zgłoszenie o sześciu osobach pijących alkohol w pobliżu sklepu w miejscowości Kąkolewo. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na interwencję. Na miejscu zastali trzech mężczyzn, którzy łamali obowiązujące przepisy. Mężczyźni pili piwo i świetnie się bawili, mimo trwającego zagrożenia związanego z koronawirusem.

- Policjanci poinformowali mężczyzn o fakcie łamania przez nich przepisów. Dwie osoby zostały ukarane mandatem w wysokości 500 złotych, jedna osoba odmówiła przyjęcia mandatu i skierowany zostanie do sądu wniosek o jej ukaranie- mówi oficer prasowy KPP w Grodzisku Wielkopolskim, kom. Kamil Sikorski.

Od tygodnia grodziscy policjanci prowadzą kampanię informacyjną, dotyczącą obostrzeń wprowadzonych przez rząd. To pierwszy taki przypadek ujawniony przez funkcjonariuszy, dotyczący łamania obowiązujących przepisów. - Dzisiaj już kończymy informowanie i bardzo mocno i restrykcyjnie będziemy podchodzić do egzekwowania przepisów. Od dzisiaj stawiamy na represje, zwłaszcza wobec osób, które w sposób lekceważący będą łamać zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia. Celem wprowadzonych restrykcji jest ograniczenie kontaktów międzyludzkich, żeby przerwać transmisję wirusa. To może uratować nam życie i zdrowie, dlatego raz jeszcze apelujemy do wszystkich mieszkańców powiatu grodziskiego – zostańcie w domach- apeluje oficer prasowy grodziskich policjantów.

I dodaje: - Rozumiemy potrzebę wyjścia z domu, szczególnie z dziećmi, ale apelujemy, aby robić to w pobliżu miejsca zamieszkania i na krótki czasu. To jest element potrzeby życiowej, ale prosimy, o odpowiedzialne spacery, aby nie służyły one do spotkań i kontaktów międzyludzkich.