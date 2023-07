Pod Wielichowem powstanie park linowy? Gmina ma pomysł na nową atrakcję

Z faktu, że właścicielem terenu stała się gmina Wielichowo, cieszy się również sołtys Zielęcina, Przemysław Woźny. Jak podkreśla, to pierwszy krok w kierunku odbudowy parku, który może stać się wizytówką tej części gminy.

- Cieszę się, że gmina pozyskała ten teren. Dzięki temu teraz małymi krokami będzie można przywracać go do odpowiedniego stanu. Na początek wystarczą nawet skromne alejki i ławki, przy których będzie można odpocząć, ale sam pomysł parku linowego jest godny uwagi i zastanowienia się nad nim. Myślę, że byłaby to atrakcja nie tylko dla mieszkańców naszej miejscowości. W pierwszej kolejności park trzeba doprowadzić oczywiście do gruntownego porządku, żeby można było w pełni korzystać z tego terenu. Jestem otwarty na ten pomysł, bo park linowy mógłby jeszcze bardziej ożywić naszą wieś