Pogoda w Grodzisku Wielkopolskim. Jaka będzie dzisiaj (w czwartek, 02.07) pogoda? Jaka temperaturę pokażą termometry?

Temperatura w ciągu dnia może dzisiaj sięgnąć 25°C w najcieplejszym momencie. Z kolei dzisiaj w nocy przewidywana temperatura to 16°C. Dzisiaj prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 20 %. Na dzisiaj synoptycy nie przewidują opadów.

Według meteorologów, dzisiaj w Grodzisku Wielkopolskim może wiać z prędkością do 13 km/h. Tego wynikiem będzie odczuwalna temperatura, która wyniesie 17°C. Kierunek wiatru będzie zachodni.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na dziś wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.

Pogoda na dzisiaj w Grodzisku Wielkopolskim:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 15 do 17 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 02.07.2020: