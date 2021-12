Pogoda w Grodzisku Wielkopolskim w sobotę, 1.01. Zobacz prognozę pogody na jutro dla Grodziska Wielkopolskiego

Pogoda na jutro (sobota, 01.01) dla Grodziska Wielkopolskiego

Prognozowana na jutro temperatura to 11°C w najcieplejszym momencie dnia. Kolejna noc przyniesie nam temperatury rzędu 6°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 80 %. Ma spaść ok. 1.5 mm deszczu. Pamiętaj, by mieć przy sobie parasolkę.