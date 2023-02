Pokaz premierowy filmu "Berło z brązu - symbol zmiany cywilizacyjnej" wkrótce w Kamieńcu

Przy drodze z Kościana do Grodziska Wielkopolskiego widoczne są niepozorne pagórki, które stanowią jeden z najcenniejszych zabytków powiatu grodziskiego. To pozostałość cmentarzyska kurhanowego należącego do kultury unietyckiej z wczesnej epoki brązu. Od lat są przedmiotem badań prowadzonych przez naukowców i przyciągają turystów. Nie powinno zatem dziwić, że zainteresowały też twórców filmowych.