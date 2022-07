Pole słoneczników zachwyca mieszkańców! Można je zobaczyć w okolicach Nowego Tomyśla!

Słoneczniki zalały okolice miasta!

To niesamowity widok w gminie Nowy Tomyśl. Choć z samej obwodnicy miasta, jadąc drogą DW 305, rzuca się tylko część tego niezwykłego pola - skręcając w drogę prowadzącą m.in. do Biesiadniaka, za firmą Maćkowiak po lewej stronie, ukazuje się to bajeczne miejsce. W promieniach słońca wszystko ma złote, ciepłe barwy. A wśród odgłosów, jednym z najczęstszych jest bzyczenie pszczół i os, które latają z rośliny na roślinę.