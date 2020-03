Policja w Grodzisku przez megafon ostrzega przed koronawirusem

KPP Grodzisk

Po ulicach Grodziska jeździ radiowóz, z którego słychać komunikat o zagrożeniu koronawirusem. Policjanci proszą mieszkańców, by pozostali w domach. - To kampania informacyjna, prowadzona przez nas na wzór wielu innych miast w Polsce. Liczymy na zrozumienie mieszkańców, dla naszego dobra prosimy o zastosowanie się do wytycznych- apeluje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim, kom. Kamil Sikorski.