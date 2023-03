Policyjny pościg za 17-latkiem. Najpierw uciekał samochodem, później pieszo

W czwartek, 30 marca, około godziny 21 podczas patrolu wolsztyńscy policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierującego skodą. Mężczyzna najpierw zareagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, a chwilę później gwałtownie z ulicy Kusocińskiego ruszył z kierunku ul. Słowackiego.

Okazało się, że uciekinier to 17-letni mieszkaniec Wolsztyna. Nastolatek trafił już do aresztu. Badania na obecność alkoholu i narkotyków dały wynik negatywny. Skąd miał samochód? Według wstępnych ustaleń policjantów, skoda należy do jego znajomego. Teraz mundurowi będą ustalać, czy właściciel pożyczył auto koledze, czy ten zabrał je bez jego wiedzy.

- Dziś mężczyzna został przesłuchany, usłyszał też zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, kierowania pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień oraz popełnienia kilku wykroczeń drogowych. Lista zarzucanych mu czynów mogła być znacząco krótsza, gdyby zatrzymał się zgodnie z wydaną przez policjantów dyspozycją. Stało się inaczej, a skutki tego mogą być dla nastolatka dotkliwe - dodaje asp. sztab. Wojciech Adamczyk.

O dalszym losie 17-latka zadecyduje sąd. W tym przypadku grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności.