Policyjny pościg za kierowcą forda! 37-letni mężczyzna uciekał przez dwa powiaty!

AKTUALIZACJA:

Do zatrzymania kierowcy doszło w Karpicku. Wiemy już, że doszło do uszkodzenia radiowozu. - Mężczyzna wymusił pierwszeństwo przed policyjnym radiowozem na skrzyżowaniu w Grodzisku Wielkopolskim. Tym zachowaniem wzbudził zainteresowanie policjantów, którzy zadecydowali się zatrzymać go do kontroli. Kierowca nie reagował jednak na sygnały i rozpoczął się pościg- mówi oficer prasowy KPP w Grodzisku, kom. Kamil Sikorski.

Mężczyzna przejechał przez teren całego powiatu grodziskiego. - Do akcji włączyli się wolsztyńscy policjanci, którzy na rondzie w Karpicku ustawili blokadę. Jako środka przymusu bezpośredniego użyli oni radiowozu. Kierowca został zmuszony do tego, by skręcić w boczną drogę. Wtedy doszło do zatrzymania- dodaje.