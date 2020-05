Policyjny pościg za kierowcą forda! Jest decyzja sądu o tymczasowym areszcie

AKTUALIZACJA PIĄTEK, 8 MAJA

W piątek sąd, na wniosek prokuratora, zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres trzech miesięcy. Jutro z grodziskiej komendy trafi do aresztu. - Wciąż nie ma wyników badań na obecność narkotyków w jego organizmie- mówi oficer prasowy KPP w Grodzisku Wielkopolskim, kom. Kamil Sikorski.

Wiadomo również, że auto nie miało prawa poruszać się po drogach. Ze względu na brak przeglądu technicznego, nie było ono dopuszczone do ruchu. - Zdecydowana i szybka reakcja policjantów patrolujących ulice Grodziska zapobiegła tragedii. Nie wiemy, co by się stało, gdyby funkcjonariusze nie ruszyli za nim w pościg, a mężczyzna wjechał do centrum Wolsztyna. Mogłoby dojść do tragedii - zauważa K. Sikorski.

Akcja rozpoczęła się o godzinie 19. Kierowca rozmawiał podczas jazdy przez telefon, a następnie wymusił patrolowi pierwszeństwo przejazdu w okolicach ulicy Poznańskiej w Grodzisku Wielkopolskim. - Tym zachowaniem wzbudził zainteresowanie policjantów, którzy zadecydowali się zatrzymać go do kontroli. Kierowca nie reagował jednak na sygnały i rozpoczął się pościg- mówi oficer prasowy KPP w Grodzisku, kom. Kamil Sikorski.