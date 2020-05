Policyjny pościg za kierowcą forda! Mężczyzna został zatrzymany

Akcja rozpoczęła się o godzinie 19. Kierowca rozmawiał podczas jazdy przez telefon, a następnie wymusił patrolowi pierwszeństwo przejazdu w okolicach ulicy Poznańskiej w Grodzisku Wielkopolskim. - Tym zachowaniem wzbudził zainteresowanie policjantów, którzy zadecydowali się zatrzymać go do kontroli. Kierowca nie reagował jednak na sygnały i rozpoczął się pościg- mówi oficer prasowy KPP w Grodzisku, kom. Kamil Sikorski.

Kilka minut później mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu wolsztyńskiego. Ścigany był od samego Grodziska. - Do akcji włączyli się wolsztyńscy policjanci, którzy na rondzie w Karpicku ustawili blokadę. Jako środka przymusu bezpośredniego użyli oni radiowozu. Kierowca został zmuszony do tego, by skręcić w boczną drogę. Wtedy doszło do zatrzymania- dodaje.

W pojeździe znajdowała się również 18-letnia pasażerka. Nikt nie odniósł obrażeń. Policjanci ustalili już, że na mężczyźnie ciążył sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kierowca w chwili zatrzymania był trzeźwy.

Wiemy również, że pojazdem kierował 37-letni mieszkaniec Nowej Soli. W czasie kontroli po zatrzymaniu pojazdu w jego wnętrzu ujawniono kolejne tablice rejestracyjne. Okazało się, że mężczyzna kupił dziś samochód w jednym z okolicznych komisów. - W trakcie rozmowy z policjantami zachowywał się bardzo podejrzanie. Był trzeźwy, ale zostanie zatrzymany. Będą przeprowadzone testy na obecność narkotyków w jego organizmie- dodaje K. Sikorski.