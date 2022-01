Półmaraton Słowaka 2022. Biegacze znów zagoszczą na ulicach Grodziska Wielkopolskiego!

Impreza od lat przyciąga do naszego miasta nie tylko sympatyków sportu, ale i wyjątkowej atmosfery, którą tworzą organizatorzy i kibice. Grodziski "Słowak" to już marka, która kojarzy się w całej Polsce z niezwykłym wydarzeniem i dlatego od lat biegacze biją rekordy podczas zapisów na kolejne edycje.

Kluczem do sukcesu Grodziskiego Półmaratonu jest wszystko to, co towarzyszy imprezie - kibice, posiłki dla biegaczy, możliwość przyjemnego spędzenia czasu przez nich na mecie, atrakcje, które towarzyszą uczestnikom przez cały bieg. Ze względu na sytuację epidemiologiczną tych wszystkich dodatkowych aspektów nie można było spełnić, dlatego w 2020 i 2021 roku nie mogliśmy być świadkami wielkiego biegowego święta w Grodzisku Wielkopolskim.