Półmaraton „Słowaka" 2023. Biegacze po raz piętnasty zagoszczą na ulicach Grodziska Wielkopolskiego!

XV Hunters Grodziski Półmaraton „Słowaka” 2023

Grodziski Hunters Półmaraton „Słowaka” to jeden z najlepszych, a w opinii wielu – najlepszy półmaraton w Polsce. Wspaniała atmosfera, którą tworzą wspólnie mieszkańcy, biegacze i organizatorzy, na długo pozostaje w pamięci biegaczy.

Grodziski Półmaraton to impreza organizowana od 2007 roku. Od przeszło 15 lat, na początku czerwca, biegacze spotykają się w naszym mieście, by wspólnie przemierzać ulice i okoliczne drogi. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, Półmaraton Słowaka wrócił na biegową mapę Polski w 2022 roku. I całe szczęście! Bo jest to wydarzenie, na które każdego roku czeka wielu.