Półmaraton Słowaka: Opłatę startową możesz przekazać na grodziski szpital

Ten piękny gest, na który być może zdecydują się biegacze, wspomoże działalność placówki, która znalazła się w trudnej sytuacji. Tegoroczna edycja biegu została odwołana, a opłata startowa będzie zwracana zapisanym uczestnikom.

Jest to trudny okres dla nas wszystkich, zarówno dla tych,którzy zmuszeni są do pozostawania w domach jak i dla tych,którzy walczą z koronawirusem na pierwszej linii frontu. Jesteśmy z wami od pierwszej edycji biegu i w ramach zabezpieczenia medycznego niesiemy Wam pomoc w sytuacjach zagrożenia. Dzisiaj to my potrzebujemy Waszej pomocy i bardzo o nią prosimy. Wystarczy,że zwróconą opłatę startową za XIV Hunters Grodziski Półmaraton „Słowaka” przekażecie na zakup sprzętu medycznego potrzebnego do walki z koronawirusem. Z góry dziękujemy i do zobaczenia za rok- apeluje personel grodziskiego szpitala.

Wpłat można dokonywać na nr konta: 95102041440000640200070300 z dopiskiem pogotowie ratunkowe Grodzisk Wielkopolski.