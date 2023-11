Połowinki w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Połowinki to już coroczna tradycja, podczas której uczniowie świętują tak zwany półmetek edukacji w murach szkolnych. W tym roku uczniowie "Różowej" bawili się w Klimkowej Osadzie. W imprezie, która odbyła się 27 października, wzięło udział około 180 uczniów klas: 3AT, 3BT, 3CT, 3DT, 3ET, 3GT, 3LT.

Uczniowie świętowali minione lata nauki w technikum. Uroczystego otwarcia imprezy dokonały dyrektor szkoły Magdalena Ambrozik oraz kierownik szkolenia praktycznego Anna Matysiak.

Parkiet w mgnieniu oka zapełnił się po brzegi już od pierwszych dźwięków muzyki. Uczniowie "Różowej" bawili się w rytm doskonale wszystkim znanych przebojów. Istotą połowinek wszak jest taniec, muzyka i najlepsza zabawa. A tej faktycznie nie brakowało!

Tego wieczoru o nauce nie myślał nikt. Wypełniła go radość, rozmowy i to, co z czasów szkolnych zostaje w człowieku już na zawsze - przyjaźnie i czar wspomnień. Teraz pozostało odliczanie do studniówki...