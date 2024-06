Pomoc, edukacja i zabawa dla psiaków! Już niedługo Psi Piknik w Rakoniewicach

- Ma to być proste, rodzinne wydarzenie, które ma zachęcić opiekunów czworonogów do wymieniania się własnymi doświadczeniami, ale również dać im możliwość porozmawiania ze specjalistami, skorzystania z darmowego chipowania, a przy tym wszystkim do dobrej zabawy. Staramy się przygotować pomocne szkolenia np. pierwszej pomocy dla zwierząt, czyli jak wykonać reanimację na psie. Chcemy, aby lokalna społeczność miała okazję do poznania nas. Mamy również nadzieję, że przez to wydarzenie chociaż niektóre pieski znajdą kochające domy - mówi Agnieszka Fornalkiewicz z fundacji AnimaLove.