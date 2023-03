Posadzili 150 drzew z okazji 150-lecia Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim

- Jeśli widzę, że zostawiam po sobie ten świat choć trochę lepszym niż go zastałem, to wiem, że to ma sens. Dziś zadrzewień śródpolnych mamy tu więcej, niż pamiętają moi rodzice. Przez ostatnich 9 lat posadziliśmy już około 3 tysiące sadzonek. To bardzo dużo, ale biorąc pod uwagę przerażającą skalę zniszczeń, jaka dokonała się w krajobrazie rolniczym, to wciąż kropla w morzu potrzeb. Duże nadzieje upatruję we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej, o której niestety wielu rolników wypowiada się negatywnie. To zwrot w dobrą stronę – nie możemy iść dalej w kierunku niszczenia bioróżnorodności, bo to się na nas odbije. Rolnicy nie działają w próżni, tylko w przyrodzie i powinno zależeć im na tym, żeby była w jak najlepszej formie - podkreśla Patryk Kokociński.