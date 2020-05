Posprzątali swoją gminę. Teraz za zaangażowanie dziękuje im wójt

Trzygodzinna akcja sprzątania okolicy zakończyła się zebraniem worków pełnych odpadów. Ilość śmieci, jak sami przyznają, była przerażająca. To przykre, że nie potrafimy doceniać środowiska, które mamy przecież tylko jedno i bezmyślnie na terenach zielonych zostawiamy śmieci.

Warto jednak docenić zaangażowanie inicjatorów akcji, którzy zakasali rękawy do pracy i posprzątali to, co inni po sobie pozostawili. Tę inicjatywę docenił również wójt gminy Kamieniec. - Dziękuję Wolontariuszom za udział i zaangażowanie w przedsięwzięciu, które ma na celu przypominać jak ważna jest troska o środowisko naturalne, w którym żyjemy, a także zachęcać ludzi do wypracowania drobnych zmian w swoim życiu codziennym, mających niebagatelny wpływ nie tylko na estetykę naszego otoczenia, ale także na jakość naszego życia- zauważył Piotr Halasz.