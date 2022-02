Potężna wichura w powiecie grodziskim. To nie była spokojna noc

- Nasze interwencje w związku z wichurami to przede wszystkim powalone drzewa, zerwane dachy i uszkodzone linie energetyczne - informuje oficer dyżurny wielkopolskich strażaków.

Sporo pracy mieli również strażacy w powiecie grodziskim.

- Do godziny 9:30 odnotowaliśmy 15 zdarzeń. W większości były to połamane drzewa i konary na szlakach komunikacyjnych. W Granowie silny wiatr zniszczył blaszany garaż. Podmuch przewrócił go na dach - tłumaczy mł. bryg. Marcin Nowak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.