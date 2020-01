Poważny wypadek w powiecie grodziskim. Dwie osoby w szpitalu

W wyniku tego zdarzenia dwóch mężczyzn zostało przewiezionych do szpitala. - Kierujący golfem najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Wpadł w poślizg, zjechał na pobocze i dachował w przydrożnym rowie. Pojazdem podróżowało dwóch mężczyzn. Obaj to obywatele Ukrainy przebywający tymczasowo na terenie gminy Rakoniewice. Kierowca oraz pasażer zostali hospitalizowani. Wstępnie lekarze wskazują na poważne stłuczenia klatki piersiowej. Pobrano krew do dalszych badań na zawartość alkoholu w organizmie. Przyczyny tego wypadku wyjaśniają grodziscy policjanci- wyjaśnia oficer prasowy grodziskich policjantów, komisarz Kamil Sikorski.