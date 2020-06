Powiat grodziski i nowotomyski: ostateczna frekwencja w wyborach prezydenckich

Ilu mieszkańców poszło do urn? W której gminie frekwencja była najwyższa?

Powiat grodziski

Całkowita frekwencja w tegorocznych wyborach wyniosłą 61,98 procent. Wydano 24 450 ważnych kart do głosowania, na 39 446 mieszkańców powiatu uprawnionych do głosowania.

Najwyższą frekwencją w powiecie grodziskim może pochwalić się jego stolica. W gminie Grodzisk do urn poszło 63,57 procent wszystkich uprawnionych do głosowania. Drugie miejsce zajęła gmina Wielichowo z wynikiem 62,60 procent. Podobnie wypadli mieszkańcy gminy Granowo. W wyborach wzięło udział 62,58 procent uprawnionych. Czwarte miejsce należy do gminy Rakoniewice, w której głos oddało 60,48 mieszkańców. Najgorzej frekwencja wypadła w gminie Kamieniec - 59,09 procent.

Powiat nowotomyski

Frekwencja ostatecznie jest wyższa niż w powiecie grodziskim i wyniosła 64,88 procent. Uprawnionych do udziału w wyborach prezydenckich było 57 649 mieszkańców. Do urn poszło 37 401 osób. W której gminie frekwencja była najwyższa?