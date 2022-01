Powiat grodziski: Kolejne akcje szczepień bez rejestracji. Gdzie i kiedy?

Po raz kolejny punkt organizują druhowie z Grąblewa. W miejscowej sali wiejskiej będzie można zaszczepić się 6 lutego. Na miejscu będzie otrzymać można jednodawkowy preparat Johnson & Johnson przeciwko COVID-19, zaszczepić będzie można się też Pfizerem, również w trzeciej dawce. Będzie też możliwość szczepień dla dzieci 5-11 lat. Osoby powyżej 18 roku życia będą mogły skorzystać również z bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie.

Osoby, które mają problem z samodzielnym dotarciem do punktu, mogą skorzystać z pomocy strażaków - mobilny punkt szczepień dotrze pod wskazany adres. To opcja dla pacjentów leżących lub mających problemy z poruszaniem się, w szczególnych przypadkach do osób starszych, samotnych, które zgłoszą taka chęć. Kontakt telefoniczny pod nr 601 450 516 lub 607 858 276.

Akcje organizowane przez druhów spotykają się z wielkim zainteresowaniem. Podobnie jak te, do udziału w których zapraszają wojewoda i starosta.