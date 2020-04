Powiat grodziski zdobył ponad 17 milionów dofinansowania na modernizacje dróg

Wojewoda Wielkopolski przedstawił listę zadań, które otrzymają wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych w Wielkopolsce. Będą to łącznie 152 zadania, w tym 41 powiatowych i 111 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont aż 184 kilometrów dróg. W 2020 na inwestycje drogowe zostanie przeznaczona kwota 231,7 mln zł. Świetne wieści dotarły do powiatu grodziskiego. Wnioski złożone przez władze otrzymały łącznie ponad 17 milionów dofinansowania!

Dofinansowanie poszczególnych inwestycji będzie sięgało od 50 do 80 proc ich wartości. - Budowa lokalnych dróg to wsparcie dla samorządów, ale i dla gospodarki, do której dzięki rządowemu programowi trafiają miliony złotych. Fundusz Dróg Samorządowych pozwala wyrównywać dysproporcje pomiędzy infrastrukturą w poszczególnych gminach i powiatach, a także zwiększa szanse na inwestycje i nowe miejsca pracy. Dla Wielkopolski w 2020 roku zostanie skierowanych ponad 231 mln zł. To ogromne środki, dlatego gratuluję wszystkim samorządom, których wnioski znalazły się na liście – mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

ZOBACZ TAKŻE Radni powiatu grodziskiego przekazali 100 tysięcy na zakup respiratora dla szpitala

– Otrzymuję także wiele sygnałów od wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów, którzy niezależnie od barw politycznych niezwykle doceniają program, który znacząco przyczynia się do poprawy jakości infrastruktury w poszczególnych regionach Wielkopolski – dodaje wojewoda. Do powiatu grodziskiego popłynie rekordowe, milionowe wsparcie. Ponad 10,5 miliona zostanie przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej Wioska-Gnin- Kobylniki-Grodzisk. Będzie to trzeci zaplanowany do realizacji etap.

ZOBACZ TAKŻE Gmina Grodzisk przygotowała pakiet bezpłatnych maseczek dla mieszkańców

Prawie 6,8 miliona to kwota pozyskana przebudowę drogi od granicy powiatu do granicy gminy Wielichowo.

- Bardzo się cieszymy z informacji, które właśnie do nas dotarły. W związku z trwającą epidemią i grożącym nam kryzysem gospodarczym i finansowym, realizacja tych zadań będzie wyzwaniem niezwykle ambitnym, zarówno dla nas, jak i dla administracji rządowej. Zawsze, gdy przygotowujemy projekty drogowe i składamy wnioski o dofinansowanie, robimy to z wiarą, optymizmem i świadomością tego, jak wielkie znaczenie dla naszych mieszkańców, mają dobre i bezpieczne drogi. Powiat grodziski co roku przygotowuje i składa wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych. Dawniej, gdy środków rządowych na wsparcie tych zadań było dużo mniej, o dofinansowanie było bardzo trudno, ale od kilku lat polityka rządu w tym zakresie się zmieniła i środków jest znacznie więcej, więc skuteczność naszych działań jest dużo wyższa. Jestem bardzo zadowolony, że kolejny raz nasze wnioski zostały tak dobrze ocenione i serdecznie dziękuję wszystkim przedstawicielom instytucji oceniających i podejmujących decyzję o dofinansowaniu, za przyznane środki- komentuje fakt przyznania tak wielkiego wsparcia starosta powiatu grodziskiego, Mariusz Zgaiński.

#JesteśmyzWami - dziękujemy służbom medycznym w całej Polsce.