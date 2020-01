Powiat Grodziski/Nowotomyski: co będzie się u nas działo w ferie?

Zapraszamy do udziału w zajęciach zorganizowanych w okresie ferii przez Grodziską Bibliotekę Publiczną. W tym roku książnica organizuje zajęcia pod znakiem Harrego Pottera. Co będzie się działo? 27 stycznia zaplanowana została ceremonia przydziału, warsztaty dla dzieci , a także wyjątkowa okazja do niecodziennej zabawy- w bibliotece zorganizowany zostanie escape room „Ucieczka z Azkabanu”.

Centrum Kultury „Rondo” zaprasza na ferie w terminie od 3 do 7 lutego. Zapisy przyjmowane są od minionej środy. Koszt udziału w zajęciach wynosi 100 złotych. W poniedziałek zaplanowano warsztaty taneczne. Wyświetlony zostanie również film animowany. Dzień później odbędzie się wycieczka połączona z warsztatami rogalowymi. W środę na dzieci będzie czekała możliwość własnoręcznego wykonania pizzy oraz gry planszowe . Dzień później CK „Rondo” zaprasza na wyjazd do Teatru Animacji w Poznaniu na spektakl „Ja, Bałwan...”.

Ostatni dzień ferii zakończy się warsztatami plastycznymi oraz warsztatami „Mój kawałek nieba...”. Serdecznie zapraszamy!

Kuślin

W pierwszym tygodniu ferii Gminnej Biblioteki Publicznej odbędzie się VIII Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów szkół podst. z terenu gminy Kuślin. Przesłuchania uczestników odbędą się we wtorek 28 stycznia 2020. Ogłoszenie wyników i party w bibliotece w środę 29 stycznia 2020. W środę 5 lutego odbędą się warsztaty karykatury, mangi i komiksu , które poprowadzi Szymon Teluk- artysta plastyk, rysownik, autor komiksów, ilustrator, pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku od 10 do 18. Można też skorzystać z nowości książkowych, prasy, komputerów z dostępem do Internetu, wi-fi.



Opalenica

W sekretariacie Centrum Kultury i Biblioteki imienia Powstańców Wielkopolskich można zapisywać się na tegoroczne ferie. Te potrwają od 27 stycznia do 7 lutego.